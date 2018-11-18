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ترامب يدافع عن ميلانيا ويفكر في استبدال 5 مسؤولين كبار

18
NOVEMBER
2018
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، أنه يفكر في استبدال ما يصل إلى خمسة من كبار مستشاريه، إلا أنه أكد أن إدارته "تسير على أحسن مايرام".

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية: "أفكر حاليا في ثلاثة أو أربعة أو خمسة مناصب (...) ربما ينتهي الأمر باثنين ولكني أحتاج إلى المرونة".

ونفى الرئيس الجمهوري تقارير بأن البيت الأبيض يعاني من التخبط وسط تزايد الضغوط من التحقيق الجاري حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 2016، مشددا على أن الموظفين يعملون كالمعتاد.

وفي سياق حديثه رفض ترامب تكرار التأكيدات السابقة بأن جون كيلي سيبقى في منصبه رئيسا لموظفي البيت الأبيض حتى 2020، وقال عن كيلي "هناك بعض الأمور التي يفعلها وأحبها، وهناك بعض الأمور التي يفعلها ولا أحبها".

وأفاد الرئيس الأمريكي بأن "هناك احتمالا" بأن يتم استبدال كريستين نيلسن التي تشغل حاليا منصب وزيرة الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنها "تعجبه جدا ويحترمها جدا"، لكنه قال "أودها أن تكون أكثر تشدّدا بالنسبة للحدود مع المكسيك.. أكثر تشددا بكثير".

إلى ذلك، دافع ترامب عن قرار مكتب زوجته ميلانيا الأربعاء إصدار بيان غير معتاد يدعو إلى إقالة نائبة مستشار الأمن القومي ميرا ريكارديل، وهو ما حدث في اليوم التالي، حيث أقيلت من منصبها الخميس وعيّنت في منصب جديد لم يحدد.

 

المصدر: أ ف ب

روسيا اليوم
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