وزير الدفاع التركي يكشف ماذا فعل قتلة خاشقجي بجثّته

A + A -

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي ربما نقلوا أجزاء جثّته خارج تركيا في حقائب، بحسب ما نقلت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية.



وفي منتدى على هامش مؤتمر دولي في هاليفاكس في كندا، قال أكار: "هناك احتمال أن يكونوا غادروا البلاد بعد ثلاث أو أربع ساعات من ارتكاب الجريمة. وربما أخذوا أجزاء الجثة معهم في حقائب دون أن يواجهوا مشكلات بسبب حصانتهم الدبلوماسية".



وقالت تركيا إن مجموعة من 15 فردًا، منهم "فريق تطهير" من رَجُلين، شاركت في العملية وإنّ جثّة خاشقجي قُطِّعَت. كذلك دعا مسؤولون أتراك للتحقيق فيما إذا كانت الجثة قد أذيبت في حمض.



وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان إن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسُلِّمت إلى "متعاون محلي". وأضاف أن النائب العام السعودي طالب بالإعدام لمن "أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم خمسة أشخاص... مع إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية" لكنه لم يذكر أسماء من يواجهون عقوبة الإعدام. فيما قال إن 11 من بين 21 مشتبه بهم وجهت إليهم اتهامات في حين يجري التحقيق مع الباقين.



لكنّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إنه غير راض عن تصريحات الشلعان وضغط على الرياض للإفصاح عن مكان الجثة وطالب بمحاكمة المشتبه بهم في تركيا.

SputnikNews