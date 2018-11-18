ترامب: لدينا تسجيلات لمقتل خاشقجي وهي مريعة!

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قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن بلاده حصلت على التسجيلات التي قالت تركيا إنها أرسلتها لعدة دول حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ولكنه لن يستمع إليها، مؤكدا إنه لا يعلم إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد كذب حين نفى صلته بالجريمة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، نشرت مقتطفات منها قبل إذاعتها بوقت لاحق اليوم، " لدينا التسجيلات ولكن لا سبب لي للاستماع إليها، فهي مريعة وبها معاناة، ولكنني أحطت بمحتواها بشكل كامل".

وعما إذا كان ولي السعودي كاذبا بنفي مسؤوليته عن مقتل خاشقجي، قال ترامب" لقد تحدنا خمس مرات في مراحل مختلفة ونفى مسؤوليته، ولا أعلم إذا كان يكذب، من يدري؟".

وعن العلاقات مع السعودية على خلفية القضية، قال ترامب "لدينا حليف أريد أن أتمسك به، وقد كان ذلك الحليف جيدا معنا بطرق مختلفة".