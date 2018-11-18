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إحباط عملية تهريب مخدرات في الحدود السورية - الاردنية

18
NOVEMBER
2018
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تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية العاملة في معبر "جابر- نصيب" الحدودي مع سوريا، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل كميات من الشوكولاتة.

وقال مصدر أمني أردني أمس السبت إنه: "وبالتنسيق ما بين العاملين من الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية في مركز حدود جابر، فقد تم إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت أربعة ملايين حبة مخدرة قد أُخفيت داخل كميات من الشوكولاتة".

 

وأضاف، أن "الاشتباه وقع على سائق إحدى مركبات الشحن أثناء قيامه بإجراءات الدخول للمملكة، حيث عُثر على كمية من حبات الشوكولاتة، اتضح أن بداخلها حبوب مخدرة بلغت 4 ملايين حبة، وتبين أنها أُدخلت بقصد التهريب إلى خارج المملكة".

 

تجدر الإشارة إلى أنه تمت إعادة فتح معبر نصيب جابر الحدودي الرابط بين الأردن وسوريا في 15 أكتوبر الماضي.

 

وبقي المعبر مغلقا لمدة 3 سنوات، منذ عام 2015 عندما أعلن الجانب الأردني إغلاقه بعدما سيطرت الجماعات المسلحة عليه آنذاك.

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