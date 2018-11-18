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عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا يصل إلى 76 قتيلا و1276 مفقودا

18
NOVEMBER
2018
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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ليصل إلى 76 شخصا، إضافة إلى 1276 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

 

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت في تلك الولاية، كوري هوني، للصحفيين، اليوم الأحد: "بلغ عدد المفقودين حتى اليوم 1276 شخصا، أي ازداد بمقدار 275 شخصا. وفي الليلة الماضية تم العثور على 5 جثث ليصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 76 شخصا".

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدمار الذي تسببت فيه حرائق الغابات في كاليفورنيا بـ"الكارثي".

 

وأعربت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن تعازيها لسكان كاليفورنيا، بسبب حرائق الغابات التي تسببت في العديد من الضحايا الأبرياء.

 

وجاء في تغريده للسفارة الروسية على موقعها فى تويتر: "نعرب عن خالص تعازينا وتعاطفنا مع شعب كاليفورنيا فيما يتعلق بالضرر الهائل والعشرات من الضحايا البشرية الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة".

 


وبدأ الحريق في وقت مبكر من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح في أنحاء كاليفورنيا خلال عام، ويعد الأسوأ في تاريخ الولاية.


والجدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا دائما ما تتعرض لحرائق الغابات حيث تلتهم العديد من الهكتارات من الأراضي، ووفقا لجهاز الإطفاء في كاليفورنيا، فإن مساحة الحرائق في الـ 5 سنوات الأخيرة بهذه الولاية تقدر بمساحة لوس أنجلوس.

روسيا اليوم
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