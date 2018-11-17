الخارجية الأميركية: لم نتوصل لنتائج نهائية حول مقتل خاشقجي

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نفت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن توصل واشنطن لنتائج نهائية حول المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في بيان أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، إن "التقارير الأخيرة حول أن الحكومة الأميركية توصلت لنتائج نهائية هي غير دقيقة".

وتابع البيان "سوف نستمر في استكشاف المزيد من الإجراءات لمحاسبة من خططوا، وقادوا، وارتبطوا بالجريمة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم فيما نحافظ على العلاقات الاستراتيجية الهامة بين الولايات المتحدة والسعودية".