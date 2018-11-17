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بالفيديو - حاول اغتصاب طفلة الـ 10 سنوات.. فلقنته درساً لن ينساه!

17
NOVEMBER
2018
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تمكنت طفلة روسية تبلغ من العمر 10 سنوات بارعة في رياضة الكاراتيه من تلقين مغتصب أطفال درسا لن ينساه، في بلدة ليسوسيبيرسك في سيبيريا.
 
وتمكنت الطفلة من صد المجرم الذي حاول اغتصابها، وثبتته على الأرض حتى جاءتها الشرطة إلى المكان، واعتقلت المجرم وقادته للتحقيق.
 
ويعرف عن الطفلة انخراطها في دروس رياضة الكاراتيه وولعها الشديد بها.
 
وذكرت الطفلة بأن الرجل هاجمها أثناء عودتها إلى المنزل ليلا، وأمسك بها وضربها على وجهها عدة مرات، وطالبها بخلع ملابسها. ردت الطفلة بتوجيه عدة لكمات سريعة ومركزة للمهاجم، أفقدته توازنه وسمحت لها بتثبيته أرضا.
 
وفي تلك الأثناء، جذبت الحادثة انتباه امرأة شابة كانت تمر صدفة بالمكان، فتدخلت وواجهت المجرم بكل شجاعة، وساعدت الطفلة في تثبيته، بينما سارعت الطفلة وأبلغت الشرطة على الفور.
 
ويواجه المجرم حكما قضائيا بالسجن بين 12 و 20 عاما، حسب القانون الجنائي الروسي.
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