بالفيديو - زبونة تعتدي بالضرب على مدير ماكدونالد.. والسبب صادم!

A + A -

انتشر فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يصور حادثة غريبة من نوعها، تضرب فيها زبونة مطعم ماكدونالدز مدير المبيعات وتخنقه، لأنه رفض إعطاءها "الكاتشب".

وقع الحادث في مدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم 27 تشرين الأول الماضي، لكن الشرطة أعلنت عن الواقعة ونشرت الفيديو الذي سجلته الكاميرات فقط منذ يومين.

ويظهر المقطع شابة تترجل من سيارتها التي أوقفتها قرب نافذة خدمة السيارات في مطعم ماكدونالدز، وذهبت إلى مطبخ المطعم من باب الموظفين وطلبت صلصة الكاتشب، وعندما طلب منها مدير المبيعات الخروج من المطبخ، لأن دخوله محصور في الموظفين، هجمت عليه وبدأت بخنقه ودفعته وانهالت عليه بالضرب المبرح.

وتدخل موظفو المطعم في الشجار، كما انضم للمرأة شريكها بدوره ودخل إلى المطبخ وسحبها منه وغادرا، وأعلنت الشرطة المحلية أن الزوجين اللذين شوهدا في الفيديو مطلوبان للتحقيق.