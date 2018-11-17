"رقبة" تاجر مخدرات أميركي تشعل مواقع التواصل

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات والمشاركات بعد نشر الشرطة صورة لأحد تجار المخدرات المعتقلين، والسبب "رقبته".

فبحسب وسائل إعلام محلية، اعتقلت شرطة مقاطعة إسكمبيا، في فلوريدا، شارل ديون ماكدويل (31 عاما)، بتهمة حيازة المخدارت والإتجار فيها والهرب من السلطات.

وعندما نشر مركز الشرطة صورة للمعتقل عبر حسابها على فيسبوك، بدأت عاصفة من التعليقات، ليست للإشادة بجهد الشرطة، بل للسخرية من الحجم العريض لرقبة ماكدويل.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الصورة قد تم اختلاقها عبر برنامج فوتوشوب، إلا أن العديد من الأشخاص شاركوا بعض الصور القديمة لماكدويل لإثبات أن الصورة غير معدلة.

وجلبت الصورة 300 ألف تعليق على فيسبوك، بين ساخر من رقبة ماكدويل العريضة، وآخرين يرفضون هذه السخرية التي اعتبرها البعض نوعا من التنمر والإيذاء.