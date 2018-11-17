جريمة مروعة تنتهي بالانتحار

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تجري السلطات الإيطالية تحقيقا في جريمة مروعة، بعد الاشتباه في قيام ممرضة إيطالية بقتل طفليها الصغيرين قبل أن تقدم على الانتحار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أن المحققين يرجحون أن تكون ممرضة إيطالية قد قتلت طفليها الصغيرين، صبي (7 أعوام) وفتاة (9 أعوام).

وأضاف المصدر، أن الأم التي كانت تقطن بمدينة أيمافيل الجبلية الواقعة في شمال غربي البلاد، وضعت مزيجا من العقاقير المميتة التي حصلت عليها من مستشفى تعمل فيه.

وأوردت تقارير إعلامية إيطالية، أن زوج المنتحرة اكتشف الجثث بعد قدومه من العمل مساء الخميس. وأضافت، أن المرأة البالغة من العمر 48 عاما تركت ورقة تقول فيها إنها لا تستطيع تحمل "وطأة شدائد الحياة".

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، ينتظر المحققون نتائج التشريح لتحديد السبب الدقيق للوفيات.

وصرح رئيس بلدية أيمافيل، ليريدانو بيتي، أن الزوج في حالة صدمة. ويقول المسؤولون في المدينة إن أفراد العائلة أشخاص عاديون ويشاركون في أنشطة التطوع المحلية.