ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا والمفقودين لأكثر من 1000

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قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا إنّ عدد الأشخاص المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح شمال الولاية ارتفع إلى أكثر من 1000 شخص.

وأوضح كوري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصا الخميس إلى 1011 شخصا.

كما قُتل 71 شخصا في حريق "كامب فاير" الذي اندلع الخميس في الثامن من نوفمبر.

قالت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية إن الحريق الذي أتى على مساحة 220 كيلومترا مربعا تقريبا في شمال كاليفورنيا حوصر بنسبة 40 في المائة ونجحت فرق الإطفاء في إبطاء تقدم النيران نحو المناطق المأهولة بالسكان.

وتم تكليف أكثر من 450 باحثا للبحث عن رفات في منطقة بارادايس التي تم تدميرها بالكامل في 8 نوفمبر، وفي المناطق النائية مثل ماغاليا، وهي بلدة غابات يقطنها 11000 نسمة.