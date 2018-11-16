رونالدو وجورجينا "يلبسان المحابس".. ثمن خاتم العروس خياليّ!

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قالت تقارير إعلامية بريطانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أهدى صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز خاتم خطوبة بقيمة 780 ألف دولار عندما تقدم لها وقررا الزواج.

وبعدما عاش معها لأكثر من عامين وأنجب منها طفلة، طلب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا رودريغيز.

ووافقت جورجينا على طلب مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بل إنها بدأت في الإعداد لحفل الزفاف بالبحث عن فستان مناسب، وفق صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية واسعة الانتشار.

والتقطت صور لرونالدو وجورجينا وهما يرتديان الخواتم الجديدة خلال حفل عشاء في لندن، التي وصلها رونالد في إجازة قصيرة، الأمر الذي يعزز قرب زواج الاثنين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قيمة خاتم الخطوبة الذي قدمه رونالدو لصديقته بلغ 610 ألف جنيه إسترليني (حوالي 787 ألف دولار).

ويعيش رونالدو (33 عاما) وجورجينا (24عاما) في إيطاليا منذ انتقال رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي، ولدى الاثنان طفلة تبلغ عاما اسمها ألانا مارتينا.

وإلى جانب ابنتها، تعتني جورجينا بأبناء رونالدو الثلاثة الآخرين، كريستيانو جونيور وإيفا ماريا وماتيو، كما أنها دعمته في مواجهة مزاعم اغتصابه لسيدة أميركية في واقعة يعود تاريخها إلى عام 2009.

والتقى الاثنان للمرة الأولى في حزيران 2016، في أحد متاجر ملابس "غوتشي" الإيطالية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.