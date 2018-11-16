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إعادة فرز يدوي لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ بولاية فلوريدا

16
NOVEMBER
2018
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أكدت صحيفة "ميامي هيرالد"، أن سكرتير الدولة بولاية فلوريدا، كين ديتزنر، أمر بإعادة فرز يدوي لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية بعد فوز ريك سكوت بفارق بسيط على منافسه الديمقراطي.
 
وأظهرت إعادة فرز آلية أجريت سابقا، أن الجمهوري ريك سكوت فاز بحد أدنى من هامش الأصوات، على منافسه السيناتور الديمقراطي الحالي بيل نيلسون.
 
ووفقاً لقانون الولاية، إذا كانت الفجوة بين المتنافسين أقل من 0.25%، فيجب القيام بإعادة فرز أوراق الاقتراع يدويا.
 
وتقدم سكوت على السيناتور الديمقراطي الحالي بيل نلسون بأقل من 13000 صوت، من أصل أكثر من 4 ملايين بطاقة اقتراع ، وحصل سكوت على نسبة 50.07% مقابل 49.92% لنلسون.
 
وأبدى الرئيس دونالد ترامب انزعاجه من إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بولاية فلوريدا بعدما كان قد رمى بكل ثقله وراء الجمهوري ريك سكوت لتأمين فوزه على منافسه الديمقراطي.
 
ولم يسر نبأ إعادة فرز الأصوات في فلوريدا الرئيس ترامب الذي غرد من فرنسا وكتب: "إنها محاولة لسرقة عمليتي انتخاب كبيرتين في فلوريدا! نراقب عن كثب".
 
وبدأت عملية إعادة الفرز بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات في فلوريدا فجوة صغيرة جدًا بين المرشحين المتنافسين، الجمهوري والديمقراطي، للفوز بمقعد بمجلس الشيوخ، بحيث لا يمكن تسمية الفائز من بينهما.
 
وجرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يوم 6 نوفمبر الجاري، حيث احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، بحصولهم على 52 مقعدا على الأقل من أصل 100 ، مما يعني استمرار سيطرتهم على مجلس الشيوخ، لكنهم فقدوا الأغلبية التي كانوا يتمتعون بها في مجلس النواب.
روسيا اليوم
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