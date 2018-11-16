كوريا الشمالية تطرد مواطنا أميركيا.. وتكشف السبب

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طردت كوريا الشمالية مواطنا أميركيا دخل أراضيها بطريقة غير شرعية الشهر الماضي، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.

والرجل الذي عرف عنه باسم لورنس بروس بايرون، موقوف منذ عبوره إلى كوريا الشمالية قادما من الصين في 16 أكتوبر، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة "خلال استجوابه قال إنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية بأوامر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية".

وقالت إن "السلطات المعنية قررت طرده من البلاد".

وكان رجل يحمل نفس الاسم اعتقل في كوريا الجنوبية أثناء محاولته تسلل الحدود بين الكوريتين في نوفمبر العام الماضي.

وبايرون وهو في أواخر خمسيناته ويتحدر من ولاية لويزيانا الأميركية، وتم ترحيله في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام إنه قال لمسؤولين كوريين جنوبيين إنه كان يسعى لتسهيل المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، رغم كونه مواطنا عاديا.