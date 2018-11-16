سيناتور أمريكي: العقوبات على قتلة خاشقجي غير كافية

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عربي 21 - دعا السيناتور الأمريكي، بوب كوركر، الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات إضافة على السعودية، واعتبر أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خطوة "مهمة لكن غير كافية".

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، أعرب كوركر عن أمله أن يتضمن القرار أيضا عقوبات إضافية، وأضاف: "في الوقت الحالي لدي الكثير من المخاوف بشأن مسار السعودية، وأعتقد أنه يجب أن تدفع الثمن".

ولفت إلى أنه تقدم بطلب لعقد اجتماع رفيع المستوى، مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ومديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل، لمناقشة جريمة مقتل خاشقجي، وأنشطة السعودية في اليمن.

وأوضح: "من المهم جدا أن يوضحوا لمجلس الشيوخ، وذلك بسبب المخاوف عالية المستوى ومطالب متزايدة للتحرك داخل مجلس الشيوخ".

يأتي ذلك، فيما طرح أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، الخميس، سعيا للرد على الرياض، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول، ولدورها في حرب اليمن.