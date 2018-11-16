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خطأ "قص ولصق" يكشف اتهاما أميركيا "سريّا" لمؤسس ويكيليكس

16
NOVEMBER
2018
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ذكر موقع ويكيليكس، مساء الخميس، أن مؤسسه جوليان أسانج الذي قام بنشر وثائق سرية أميركية في عام 2010 تم توجيه اتهام له في الولايات المتحدة.
 
وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى، وجود ذلك الاتهام السري الذي لم تعرف طبيعته بعد.
 
وكتب ويكيليكس على تويتر: "وزارة العدل الأميركية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، في خطأ قص-ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا".
 
والتهم ضد أسانج التي لا تزال سرية كشفت عنها مساعدة المدعي الأميركي كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية غير المتصلة وحضت القاضي على إبقاء الملف مغلقا.
 
وكتبت دواير: "نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فإن ما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج"، بحسب واشنطن بوست.
 
وكتبت دواير في وقت لاحق إن التهم "يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج".
 
وتنبهت وسائل الإعلام الأميركية مساء الخميس إلى الكشف غير المقصود عن الاتهام إثر تغريدة من سيموس هيوز، نائب مدير "البرنامج حول التطرف" في جامعة جورج واشنطن. ويعرف بأنه يتابع قضايا المحكمة عن قرب.
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