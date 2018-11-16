صورة مؤلمة لعروس بعد كارثة الطائرة الإندونيسية

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أصرت امرأة إندونيسية على القيام بجلسة تصوير بثوب زفافها الكامل، في اليوم الذي كان محددا لحفل زواجها مع طبيب قتل في كارثة الطائرة الإندونيسية قبل أسابيع.

وكان خطيب إنتان سياري، الدكتور ريو ناندا براتاما، من بين 189 شخصا قتلوا عندما تحطمت طائرة بوينغ 737 في 29 أكتوبر بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا.

وكان سياري و براتاما، البالغان من العمر 26 عاما، قد خططا للزواج الأحد الماضي. إلا أن براتاما، الذي حضر ندوة أكاديمية في جاكرتا، توفي أثناء رحلة عودته لمدينته بانغكال بينانغ من أجل حفل الزفاف.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" إندونيسيا بعد 13 دقيقة من إقلاعها في اتجاه جزيرة شمالي العاصمة جاكرتا، وأودى الحادث الجوي على الأرجح بحياة 189 كانوا على متنها.

وفي يوم الزفاف المحدد، قررت سياري المضي قدما بارتداء ثوب الزفاف الكامل والتصوير، تخليدا لذكرى خطيبها، الذي عاش معها قصة حب امتدت 13 عاما.

وكتبت سياري في منشور على حسابها بموقع إنستغرام: "على الرغم من أنني في الواقع أشعر بحزن لا أستطيع وصفه، يجب علي أن أبتسم من أجلك، لا ينبغي أن أحزن، يجب أن أبقى قوية كما تقول لي دائما، أنا أحبك، ريو ناندا براتاما".

وقالت سياري لوكالة أسوشيتد برس: "طلب مني براتاما مازحا إنه في حال تأخر على الزفاف، أن أرتدي ثوب زفافي الذي اختاره لي، وأن أضع المكياج وأمسك بوكيه ورد أبيض، والتقط صورا جميلة وأرسلها له".