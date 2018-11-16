living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أيها السائقون احذروا الرادار الخارق

16
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت الشرطة البريطانية عن جيل جديد من الرادارات يتمتع بقدرات خارقة، وذلك من أجل كبح جماح السائقين المسرعين ومكافحة من تسول لهم نفسهم تجاوز حدود السرعة القانونية.
 
والرادار الجديد لا يكتفي بستجيل السرعة أو التقاط رقم السيارة المسرعة، بل يستطيع التقاط صور بالغة الوضوح للسائقين ومن معهم وماذا يفعلون خلف المقود عن بعد آلاف الأمتار، الأمر الذي أثار مخاوف في بريطانيا من إمكانية التجسس على السائقين داخل سياراتهم بينما يقودون على الطرقات.
 
والرادار الجديد، الذي أطلق عليه اسم "الجوال بعيد المدى" عبارة عن رادار محمول بكاميرا ذات دقة وضوح عالية يمكنها التقاط السيارات المسرعة عن بعد ميل على الأقل، ومزود بخاصية التعرف الآلي على لوحة السيارة.
 
وقال الضابط في شرطة غلوسترشاير مارتن سورل بعد الكشف عن هذا الرادار إنه يأمل أن يتم استخدامه في التقاط صور لأولئك السائقين الذين يستخدمون هواتف ذكية أثناء القيادة على الطرقات.
 
وأوضح الضابط سورل أن الهدف من هذا الرادار ليس محاسبة السائقين المخطئين فحسب، بل تغيير سلوك السائقين أيضا، مشيرا إلى أن الشرطة ستطبق القانون عند الضرورة فقط.
 
وبعد الكشف عن الرادار الخارق، حذرت منظمة حقوقية من أن هذه التقنية تقرب بريطانيا أكثر نحو وضع "دولة الرقابة"، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.
 
فقد قال متحدث باسم منظمة "مراقبة الأخ الأكبر" إن على الشرطة "الامتناع عن تصوير الأبرياء داخل سياراتهم من دون معرفتهم، إلا إذا كانوا مشتبه بهم بجريمة أو القيادة الخطرة".
 
وأضاف أن الطرق البريطانية تخض بالفعل حاليا للعديد من رادارات التعرف على لوحة السيارة، وتلتقط أكثر من 40 مليون لقطة فيديو يوميا.. نحن نقترب أكثر وأكثر وبصورة خطيرة من تحولنا إلى دولة رقابية".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout