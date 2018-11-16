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ارتفاع كبير بعدد القتلى ومئات المفقودين في حرائق كاليفورنيا

16
NOVEMBER
2018
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ارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح كاليفورنيا حاليا إلى أكثر من 600 شخص، وعدد القتلى إلى 63 وفق ما أعلن مسؤول محلي.
 
 وقال كوري هونيا شريف منطقة بوت خلال مؤتمر صحافي إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى "كامب فاير" وهو الأكثر دموية في هذه الولاية بغرب الولايات المتحدة قد ارتفع هو أيضا وبلغ 63 قتيلا بعد العثور على 7 جثث إضافية.
 
قالت وكالة مكافحة الحرائق الحكومية إن الحريق الذي أتى على مساحة 220 كيلومترا مربعا تقريبا في شمال كاليفورنيا حوصر بنسبة 40 في المائة ونجحت فرق الإطفاء في إبطاء تقدم النيران نحو المناطق المأهولة بالسكان.
 
وتم تكليف أكثر من 450 باحثا للبحث عن رفات في منطقة بارادايس التي تم تدميرها بالكامل في 8 نوفمبر، وفي المناطق النائية مثل ماغاليا، وهي بلدة غابات يقطنها 11000 نسمة.
 
وفي السياق، قال جوني بوماغفيتش، أحد سكان ماغاليا، والذي يبلغ من العمر 18 عاما ويعيش على الطريق من العديد من المنازل المحروقة: "إذا تعافت هذه المدينة، فسوف تستغرق عدة سنوات".
 
جابت الشرطة البلدة بحثا عن أولئك الذين ما زالوا في منازلهم والتحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى الطعام والماء.
 
قال قائد شرطة مقاطعة بوتي، كوري هونيا مساء الأربعاء إن 130 شخصا في عداد المفقودين.
 
وفي الطرف الآخر من الولاية، استمرت الطواقم في مكافحة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك حريق يمتد لأكثر من 396 كيلومترا مربعا ودمر أكثر من 500 مبنى في ماليبو والمجتمعات المجاورة.
 
وتم الإبلاغ عما لا يقل عن ثلاث وفيات.
 
وقدر مسؤولون في شمال كاليفورنيا عدد المنازل التي فقدت هناك بنحو 8800 منزل، وقال قائد الشرطة إن مهمة استعادة البقايا أصبحت شاسعة لدرجة أن مكتبه جلب 287 باحثا آخرين الأربعاء، بما في ذلك قوات الحرس الوطني. واستخدمت أطقم البحث 22 كلبا.
 
 
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