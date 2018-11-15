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اكتمال التحقيق بمقتل السفير الروسي كارلوف في تركيا

15
NOVEMBER
2018
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سبوتنيك-

 اكتمل التحقيق في مقتل السفير الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، في تركيا، وقد أرسلت لائحة الاتهام إلى مكتب المدعي العام، وفقا لوكالة "أناضولو"، اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة ، أن لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام آدم أكينجي، الذي يجري التحقيق في اغتيال الدبلوماسي، قد تم تقديمها للموافقة عليها من قبل مكتب النائب العام في أنقرة. وفي حال تمت الموافقة على اللائحة سيتم إرسال القضية إلى المحكمة.

وأصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 8 أشخاص بينهم رجل الدين التركي فتح الله غولن ورئيس دائرة مكافحة الإرهاب السابق في المديرية العامة للأمن، أمره أوصلو ورئيس جامعة فاتح السابق، شريف علي تيكالان، في إطار التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.

وقالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق، أن التحقيقات في قضية اغتيال السفير الروسي، كارلوف قد شهدت تطوراً هاماً حيث طالبت النيابة العامة في أنقرة من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق 8 إداريين في منظمة فتح الله غولن، بعد توصلها إلى اعتقاد بأن اغتيال السفير كارلوف، قد تم بتعليمات رجل الدين فتح الله غولن ووفق أهداف المنظمة.

يذكر أن السفير الروسي، أندريه كارلوف في أنقرة، كان قد اغتيل إثر هجوم مسلح في الـ 19 من كانون الأول 2016، أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان "روسيا في عيون الأتراك" ، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف، ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن القاتل تمكن من إطلاق 11 رصاصة، أصابت تسع منها كارلوف، قبل أن يقوم رجال قوات الأمن بتبادل إطلاق النار مع المعتدي والإجهاز عليه. وكان القاتل قد تمكن من الدخول إلى قاعة المعرض، مستخدماً بطاقة شرطي مزورة. ووصفت وزارة الخارجية الروسية حادث اغتيال السفير أندريه كارلوف، بالهجوم الإرهابي.

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