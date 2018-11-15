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أغرب 10 أسئلة يطرحها الناس على مواقع البحث

15
NOVEMBER
2018
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يعتقد بعض الناس أن مواقع ومحركات البحث قادرة على شفاء غليلهم والإجابة على كل الأسئلة التي تدور في أذهانهم، حتى وإن كانت خاصة جدا.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن استطلاعا جديدا كشف عددا من الأسئلة الغريبة التي يطرحها مستخدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن محركات البحث "لن تفيدك أبدا في هذه النوعية من الاستفسارات".
 
ويشتهر في عالم الإنترنت عدد من محركات البحث، التي تستقبل يوميا الملايين من الأسئلة وطلبات البحوث من مختلف دول العالم، أبرزها: غوغل - ياهو - لايف سيرش - آسك دوت كوم - بينغ.
 
ومن المعلوم أن مواقع البحث تعتمد على عدة مصادر من أجل تقديم نتائج بحثها في زمن قياسي، من بينها صفحات الويب والمحتوى الذي يرسله المستخدمون والمسح الضوئي للكتب وقواعد البيانات.
 
وفيما يلي أغرب 10 أسئلة:
 
1- هل يمكنني السفر عبر الزمن؟
 
2- هل سأصبح غنيا؟
 
3- متى سأموت؟
 
4- هل أنا شخص جيد؟
 
5- هل يخونني شريكي؟
 
6- هل يوجد فضائيون؟
 
7- البيض أولا أم الدجاجة؟
 
8- هل أنا محبوب؟
 
9- ما هو الرقم الذي سيفوز بجائزة يانصيب؟
 
10- ماذا سيحدث لي بعد موتي؟
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