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رونالدو وصديقته ينفقان 35 ألف دولار في 15 دقيقة فقط

15
NOVEMBER
2018
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أنفق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز 35 ألف دولار في 15 دقيقة فقط، أثناء تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن، خلال الأسبوع الجاري.
 
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مهاجم يوفنتوس يقضي إجازة قصيرة مع صديقته وابنه جونيور في لندن، مشيرة إلى أن برنامج رحلتهم "مليء بالأنشطة".
 
واستغل الثلاثي فرصة تواجدهم في لندن، لحضور مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأميركي جون إيسنر فى البطولة الختامية للتنس.
 
وبعدها، فاجأ رونالدو صديقته، العاشقة لرقص الباليه، بدعوتها إلى دار الأوبرا الملكية لحضور عرض "باليه لابايادير" الشهير، ليلة الثلاثاء.
 
ونشرت جورجينا صورة من الأوبرا، على حسابها في إنستغرام، وعلقت عليها قائلة "حلمي تحقق.. شكرا حبيبي".
 
وأقام رونالدو وعائلته في فندق "بولغاري" الفخم، حيث تبلغ قيمة الغرفة الواحدة أكثر من 10 آلاف يورو لليلة الواحدة.
 
إلا أن المثير في كل هذه الرحلة، هو إنفاق رونالدو أكثر من 31 ألف يورو (حوالي 35 ألف دولار)، على قنينتي نبيذ، خلال تواجدهما في مطعم "سكوت" الشهير لمدة 15 دقيقة فقط.
 
واحتسى رونالدو وصديقته من نبيذ "ريتشبورغ" الفرنسي، الذي يعد الأغلى في العالم، وتبلغ قيمته 20 ألف يورو، ثم طلبا نبيذ "بوميرول" الذي يعود لعام 1982، ويبلغ ثمنه أكثر من 10 آلاف يورو.
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