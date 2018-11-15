رسالة من كيم جونغ أون إلى بشار الأسد

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هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جون أون، الرئيس السوري بشار الأسد بالذكرى الـ 48 لـ"الحركة التصحيحية"، وتمنى له المزيد من "النجاح في التصدي لمؤامرات القوى المعادية".

وقال كيم جونغ أون في رسالة إلى بشار الأسد، اليوم الخميس، نشرتها صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية: "بهذه المناسبة أتمنى بصدق، لحكومتكم وشعبكم المزيد من النجاح لقضيتكم العادلة في التصدي لمؤامرات القوى المعادية والحفاظ على استقلال وأمن ووحدة أراضي البلاد".

الحركة التصحيحية هي حركة تصحيحية تغييرية في الجمهورية العربية السورية قام بها وزير الدفاع وعضو القيادة القطرية بحزب البعث الجنرال حافظ الأسد ورئيس الأركان السوري مصطفى طلاس وكثير من الضباط البعثيين الموالين لحافظ الأسد في 16 تشرين الثاني 1970 وعين على إثرها أحمد الحسن الخطيب رئيسا للجمهورية مؤقتا، ووصل بعدها حافظ الأسد إلى سدة الحكم.