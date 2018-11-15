سرقة نقود من رجال الأمن في وضح النهار

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نشرت الشرطة الأسترالية، أمس الأربعاء، شريط فيديو يظهر عملية سطو وقعت في وضح النهار ضد رجلي أمن مسلحين كان ينقلان كميات كبيرة من النقود في مدينة سيدني.

ويظهر الفيديو سيارة من نوع "غولف" فضية اللون أثناء وقوفها على جانب الطريق، قبل أن يخرج منها رجل مسلح يرتدي ملابس سوداء ويغطي وجهه بلثام.

وهرع اللص المسلح صوب رجلي أمن اللذين خرجا للتو من سيارتهما المصَفحة لنقل أموال إلى صرّاف آلي قريب، وطلب منهما الانبطاح أرضا، قبل أن يحمل حقيبتي النقود اللتين كانتا بحوزتهما، ويفر مسرعا من المكان.

وطرحت الشرطة، التي نشرت الفيديو على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك"، سؤالا مفاده:" هل تعرف هوية الرجل الذي يظهر في الفيديو ".

وبدا الأمر فضيحة بالنسبة لكثيرين، خاصة أن رجلي الأمن كانا مسلحين وقت تعرضهما إلى السطو المسلح، وكان في وسعهما إحباط عملية السطو، أقله بعد ابتعاد اللص قليلا.

ومما يزيد في فداحة الأمر، أن الجريمة وقعت في 5 أبريل الماضي، أي أنه مضت شهور طويلة قبل تنشر الشرطة الأسترالية الفيديو، الذي حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قصير.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات تقود إلى الجاني، إلى تقديمها فورا لرجال الأمن.