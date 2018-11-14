وزارة العدل الأمريكية ترد على دعوى CNN ضد ترامب في المحكمة

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ردت وزارة العدل الأمريكية على الدعوى القضائية التي رفعتها شبكة CNN بشأن إلغاء تصريح مراسلها جيم أكوستا، الأربعاء، قائلة في المحكمة إن البيت الأبيض يرفض فكرة أنه "لا يمكنه اختيار الصحفيين الذين يمكنهم الحصول على تصريح دائم للتغطية".

ويقول المحامون: "يمتلك الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) والبيت الأبيض نفس السلطة التقديرية لتنظيم الدخول إلى البيت الأبيض للصحفيين (والأعضاء الآخرين من الجمهور) الذين يجرون المقابلات، أو الصحفيين الذين يعترفون بهم في المؤتمرات الصحفية". وحدد القاضي تيموثي جي كيلي، وهو من المعينين من قبل ترامب، جلسة استماع يوم الأربعاء الساعة 3:30 مساءً بتوقيت البلاد.

وتطلب CNN وأكوستا من كيلي طلبًا مؤقتًا وقيدًا أوليًا من شأنه أن يعيد لمراسلها حق الوصول على الفور لممارسة مهام عمله.

كانت CNN قد أعلنت أنها سترفع دعوى قضائية على ترامب، وعدد من مساعديه، مطالبة بإعادة منح تصريح الدخول إلى البيت الأبيض لمراسلها، جيم أكوستا، الذي وصفه ترامب بـ"الفظ والوقح"، بعد أن كان يوجه له أسئلة خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يتم سحب تصريح الدخول منه إلى البيت الأبيض.

ففي بيان أصدرته شبكتنا، الثلاثاء، أكدت CNN أن الدعوى تأتي ردا على سحب تصريح دخول زميلنا أكوستا للبيت الأبيض الأسبوع الماضي. وتشير الشبكة إلى حدوث تجاوز بحق مراسلها، وخرق لحق CNN المكتسب من التعديل الأول والخامس في الدستور الأمريكي.

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