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من على متن طائرته الرئاسية.. ترامب يوبخ رئيسة وزراء بريطانيا!

14
NOVEMBER
2018
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ذكرت تقارير صحفية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب "وبّخ" رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال اتصال هاتفي بينهما حين كان من على متن طائرته الرئاسية.
 
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن ماي اتصلت بالرئيس الأميركي لتهنئته بنتائج الانتخابات النصفية الأميركية، التي جرت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ترامب كان في طريقه إلى باريس لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.
 
 
واستغل ترامب الفرصة ليوبخ ماي، إذ قال لها بلهجة قوية: "لم تفعلي ما يكفي لكبح جماح إيران".
 
كما سألها عن مستجدات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشكا من أن صفقات التجارة الأميركية مع الدول الأوروبية "غير عادلة".
 
وكشفت "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين اطلعوا على الاتصال، أن مساعدي ماي قالوا إنهم فوجئوا بنبرة الرئيس الأميركي الحادة.
 
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أول زعيم أجنبي يزور ترامب في البيت الأبيض بعد توليه الرئاسة.
 
وشهدت العلاقة بين ماي وترامب مدا وجزرا، خصوصا بعد زيارته للمملكة المتحدة في يوليو الماضي، حيث شكك في خطط ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "لم تستمع إليّ".
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