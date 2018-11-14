برلمان سريلانكا يصوت ضد رئيس الوزراء المعين من الرئيس

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تبنى برلمان سريلانكا، الأربعاء، مذكرة بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسي، الذي عينه رئيس البلاد في قرار مثير للجدل.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا في البلاد مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس التشريعي.

وأعلن الناطق باسم البرلمان، كارو جاياسوريا، أن أغلبية من أعضاء البرلمان دعمت مذكرة حجب الثقة عن راجاباكسي، الذي عينه الرئيس بدلا من رئيس الحكومة رانيل ويكريميسينغي في 26 أكتوبر.

وهذه النتيجة لا تعني أن ويكريميسينغي الذي يشكل حزبه أغلبية في البرلمان، قد انتصر في هذه المعركة الدستورية، إذ أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا يملك صلاحية اختيار رئيس الحكومة المقبل.

وتشهد سريلانكا التي تضم 21 مليون نسمة، أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في 26 أكتوبر، وعيّن مكانه الرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسي.