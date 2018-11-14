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10 شركات كبرى تسيطر على العالم

14
NOVEMBER
2018
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تسيطر 10 شركات كبرى فقط على كل العلامات التجارية الخاصة بالأطعمة والمشروبات في العالم، إذ توظف كل منها الآلاف وتحقق مليارات الدولارات من العائدات كل عام.
 
وابتكرت منظمة أوكسفام رسما بيانيا يوضح كيف أن هذه العلامات التجارية تسيطر على السوق الاستهلاكية في العالم. نستعرض هنا هذه الشركات وأربحاها وفق ما ذكرت صحيفة "غادريان" البريطانية، الثلاثاء.
 
كِلوقز
 
تنتج الشركة ومقرها ميشيغن بالولايات المتحدة، رقائق الفطور، إلى جانب الكوكيز (البسكويت الحلو) والبسكويت المملح والمعجنات المحمصة والوجبات الخفيفة بطعم الفاكهة وفطائر الوافل. وبلغت إيرادات الشركة في 2015، 13.5 مليار دولار أميركي.
 
أسوشيتد بريتيش فودز
 
تمتلك هذه الشركة البريطانية عدة علامات تجارية منها الشاي، ويقع مقرها في لندن، وتوظف أكثر من 112 ألف شخص، وبلغت إيراداتها في 2015، 16.6 مليار دولار أميركي.
 
جنرال ميلز
 
تشتهر هذه الشركة الأميركية بإنتاج الحبوب، لكنها تمتلك علامات تجارية أخرى منها مثلجات هاغن داز، وتوظف الشركة 43 ألف شخص، وبلغت إيراداتها عام 2015 نحو 18 مليار دولار أميركي.
 
دانون
 
تمتلك دانون أبرز العلامات التجارية في صناعة الزبادي، مثل أكتفيا، كما تنتج أغذية صحية ومياها معبأة، وقد بلغت إيراداتها في 2015، 25 مليار دولار أميركي تقريبا، وتوظف أكثر من 104 آلاف شخص.
 
موندليز
 
تبلغ إيرادات هذه الشركة نحو 30 مليار دولار أميركي، ويشمل إنتاجها علامات عدة تجارية، أبرزها بسكويت أوريو، كما تركز الشركة على إنتاج عدد من الوجبات الخفيفة.
 
مارس
 
تشتهر شركة "مارس" بعلاماتها التجارية المرتبط بصناعة الشوكلاتة، مثل M&Ms. وتبلغ إيراداتها 33 مليار دولار أميركي، ويعمل فيها 60 ألف موظف تقريبا.
 
كوكا كولا
 
بلغت إيرادات شركة كوكا كولا 44.3 مليار دولار أميركي عام 2015. وتتخصص الشركة في إنتاج المشروبات الغازية، وانطلقت من الولايات المتحدة عام 1886 وانتشرت في جميع أنحاء العالم.
 
يونيليفر
 
تتنوع العلامات التجارية التي تمتلكها شركة يونيليفر، فهي تنتج شاي ليبتون، وآيس كريم ماغنوم، وبعض أنواع المايونيز. وقد بلغت إيرادات الشركة عام 2015 نحو 60 مليار دولار أميركي.
 
بيبسي كولا
 
هي المنافس الرئيسي لشركة كوكا كولا، وبالإضافة إلى المشروبات الغازية، تتنتج الشركة أيضا عبوات عصائر معروفة. وتبلغ إيرادات الشركة أكثر من 63 مليار دولار أميركي.
 
نستله
 
وهي صاحبة العلامات التجارية المعروفة بأغذية الأطفال، بالإضافة إلى عدد من ماركات الحلوى مثل كيت كات. وقد بلغت إيرادات الشركة في 2015، 87 مليار دولار أميركي.
 
 
 
 
 
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