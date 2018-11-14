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زوجة شوماخر تخرج عن صمتها..

14
NOVEMBER
2018
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بعد أن تعهدت بعدم التحدث لوسائل الإعلام، عادت زوجة مايكل شوماخر إلى دائرة الضوء بـ"رسالة شكر" تقدمت بها لمغني، نيابة عن بطل سباقات "فورمولا 1" السابق، الذي دخل في غيبوبة إثر تعرضه لحادث أثناء تزلجه.
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كورينا شوماخر، كتبت للفنان الألماني ساشا ريشنباخ، الذي ألف أغنية أهداها لمايكل بعنوان "ولد ليقاتل"، وقالت إن "زوجها مقاتل، ولن يستسلم أبدا".
 
وأشار ريشنباخ في حديث لمجلة "بونتي"، إلى أنه لم يتوقع أن تصله رسالة مكتوبة بخط يد كورينا، تشكره فيها على الأغنية التي كتبها في ديسمبر 2014، دون أن يكشف عن التاريخ الدقيق لكتابة هذه الرسالة.
 
وأصيب شوماخر، في 29 ديسمبر 2013، جراء الاصطدام بصخرة، أثناء ممارسة رياضة التزلج، ودخل في غيبوبة استمرت لفترة طويلة.
 
وبعد مغادرته المستشفى، أصدرت كورينا بيانا صحفيا، طلبت فيه من محبي شوماخر التضامن معهم في "الصراع مع المرض والذي يخوضه مايكل"، مؤكدة أنها لن تتحدث لوسائل الإعلام بعد ذلك.
 
ويلف الغموض حالة شوماخر الصحية، إذ تطلب أسرته من الصحافة مراعاة الظرف الدقيق الذي يمر به نجم "فورمولا 1".
 
وبلغت فاتورة علاج شوماخر قرابة 17 مليون دولار منذ تعرضه للإصابة ودخوله في الغيبوبة، إذ يعمل على العناية به 15 طبيب وأخصائي على مدار الساعة.
 
 
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