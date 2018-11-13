ترامب يكذب تقرير "نيويورك تايمز" عن القواعد الصاروخية لكوريا الشمالية

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول تطوير قواعد للصواريخ في كوريا الشمالية بأنه "غير دقيق".

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن تقرير "نيويورك تايمز" الخاص بتطوير قواعد للصواريخ في كوريا الشمالية غير دقيق، أننا على علم كامل بالمواقع التي تتم مناقشتها، ولا شيء جديد -ولا يحدث شيء بعيداً عن الطبيعي... مجرد المزيد من الأخبار الكاذبة".

وأكد أنه سيكون "أول من يخبركم إذا كانت الأمور تتجه إلى الأسوء".

وكان تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.إي.إس) في واشنطن، كشف أمس الإثنين، أن كوريا الشمالية ماضية قدماً في تطوير برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية في مواقع صغيرة لم يعلن عنها.

وقال المركز في تقريره، إن "هناك ما يقدر بنحو20 من قواعد تطوير الصواريخ الباليستية التي لم يكشف عنها في كوريا الشمالية، بما في ذلك بعض القواعد التي تم رصدها في صور جديدة للأقمار الصناعية".

وأشار التقرير إلى "أن هذه القواعد صغيرة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفي حالات استثنائية قليلة، قد تقع هذه المواقع في وديان جبلية ضيقة".

ويتضمن التقرير العديد من صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 29 مارس(آذار) لهذه المواقع ومنها قاعدة ساكانمول، ومنشأة عسكرية مجاورة مجهولة.

وأفادت "نيويورك تايمز" أن هذه الشبكة من المواقع معروفة لدى وكالات الاستخبارات الأمريكية، ولكن لم تتم مناقشتها كجزء من ادعاءات ترامب بتحييد التهديد النووي لكوريا الشمالية.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن كوريا الشمالية استمرت في تطوير المواقع، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "وزارة الخارجية ردت على استفسار بصورة رسمية بالقول إن ترامب أوضح أنه إذا أوفت كوريا الشمالية بالالتزامات التي تعهد بها زعميها كيم جونغ أون، بما في ذلك نزع وتفكيك برامجها للصواريخ الباليستية بصورة كاملة، فإن مستقبلاً أكثر إشراقاً ينتظر كوريا الشمالية".

24- د ب أ