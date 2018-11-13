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الحكم بالسجن 290 عاما على مواطن جورجي في اليونان

13
NOVEMBER
2018
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أصدرت المحكمة في سالونيك حكما بالسجن 290 عاما على مواطن جورجي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لصحيفة “إيفيميريدا تون سينتاكتون”.
وألقي القبض على مجموعة إجرامية تعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين، بعد التحقيق في حادث وقع في شهر نيسان من العام الماضي، في رودوبي، حيث توفي مهاجر عراقي.
وجاء في لائحة الاتهام، أن المجموعة نظمت تسع شحنات غير قانونية للأجانب من تركيا إلى سالونيك وإلى أثينا في الفترة من تشرين الأول 2016 إلى حزيران 2017.

ووفقا للتحقيق، فقد حكم على المواطن الجورجي، الذي ترأس المجموعة بالسجن 290 عاما، وحكم على شريكه اليوناني 69 عاما، كما حكم على مواطن مولدافي بالسجن لمدة 36 عاما، وستتم إضافته إلى 85 عاما في السجن بسبب الحادث مع الضحايا، لأن المولدوفي كان يقود السيارة المحطمة.

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