"سي إن إن" تقاضي ترامب

رفعت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زاعمة أن البيت الأبيض انتهك حقوق مراسلها جيم أكوستا، بموجب الدستور بإلغاء أوراق اعتماده الصحفية، بعد تلاسن ساخن مع الرئيس الأمريكي.

وقالت الشبكة الاخبارية في بيان، أعلنت فيه تفاصيل الدعوى القضائية، "إن إلغاء أوراق اعتماد أكوستا ينتهك حقوق "سي إن إن" والتعديل الأول لحرية الصحافة، وكذلك حقوقهم في التعديل الخامس في الإجراءات القانونية الواجبة"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالبت "سي إن إن" في دعواها القضائية بإصدار أمر تقييدي فوري، يعيد جيم أكوستا، إلى عمله كمراسل للشبكة داخل البيت الأبيض.

ومنع البيت الأبيض الصحفي جيم أكوستا من الدخول، الأسبوع الماضي، حسبما أعلن صحفي "سي إن إن" على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وقال جيم أكوستا إنه تم منعه من دخول البيت الأبيض للتغطية الإخبارية، وأن جهاز الخدمة السرية أبلغه بأنه لا يمكنه الدخول إلى البيت الأبيض للمشاركة في برنامج تلفزيوني كان مقررا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسل شبكة "سي إن إن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، تعليقا على نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وعقب توجيه المراسل سؤالا للرئيس الأمريكي، ثار ترامب وأجاب: "أجلس مكانك. هذا يكفي هذا يكفي. أنت شخص مستفز. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وأضاف مكملا هجومه: "أنت عدو للناس. سي إن إن تعرض أخبار مزيفة. لست قلقا من أي شيء يتعلق بتحقيقات روسيا لأنها خدعة".

لكن زميل آخر دافع عن جيم أكوستا، وقال إنه "صحفي جيد".

المصدر: سبوتنك نيوز