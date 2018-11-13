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مسنة فرنسية تحرج ميركل أمام "زوجها" ماكرون

13
NOVEMBER
2018
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أحرجت امرأة مسنة، تبلغ من العمر 101 سنة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فطرحت عليها سؤالا "غير متوقع"، بعد أن أخطأت في التعرف عليها.
 
وكانت السيدة الفرنسية تشارك في احتفالية مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، قبل أن تلتقي بماكرون وميركل، اللذين كانا يلقيان التحية على عدد من الشخصيات.
 
ويوم السبت، زار ماكرون برفقة ميركل، بلدية ريثوند (دائرة واز)، حيث تم توقيع الهدنة عام 1918.
 
وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "فرانس تيفي أنفو"، ماكرون يتحدث مع المسنة الفرنسية، التي قالت له إنها ستحتفل بعد أيام قليلة بالذكرى الأولى بعد المائة على ميلادها.
 
وبدت السيدة العجوز سعيدة بلقاء ماكرون، إذ قالت له: "أنا أصافح رئيس الجمهورية.. هذا أمر لا يصدق".
 
بعد ذلك، توجهت إلى ميركل، التي كانت تقف خلف الرئيس الفرنسي، وخاطبتها بالفرنسية "هل أنت زوجة ماكرون؟"
 
فبدت ميركل محرجة من السؤال، حيث أجابتها قائلة "أنا المستشارة الألمانية"، لكن يبدو أن السيدة لم تقتنع بالجواب، مما جعل إحدى المساعدات تتدخل وتؤكد لها المعلومة.
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