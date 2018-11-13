أكثر مدن العالم اعتمادا على السياحة في مداخيلها المالية

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سبوتنيك - وصف تقرير تابع للمجلس العالمي للسياحة والسفر "WTTC"، مدينة كانكون المكسيكية بأنها المدينة الأكثر اعتمادا على السياحة في تحقيق مداخيل مالية في العالم.

فبحسب التقرير، إن صناعة السياحة تدر على المدينة ما نسبته 49.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نشر موقع "Lonelyplanet".

كانكون المكسيكية والتي كانت حتى عام 1972 قرية صيد عادية، ما لبثت أن تحولت لمنتجع شعبي كبير، ويشكل السياح الأمريكيون ما نسبته 63 في المئة من زوار المدينة.

واحتلت مدينة مراكش المغربية المركز الثاني في التصنيف، حيث يساهم قطاع السياحة بما نسبته 30.2 في المئة من دخل المدينة ويغلب السياح الفرنسيون على القسم الأعظم من زوار المدينة.

وجاءت ماكاو الصينية في المرتبة الثالثة في التصنيف، حيث تعادل إيرادات السياحة 29.3 في المئة من الدخل العام للمدينة.

وضمت قائمة المدن الخمس أيضا كلا من مدينة أورلاندو الأمريكية حيث تسهم السياحة بما يعادل 18.7 في المئة من دخل المدينة، وخامسا جاءت مدينة أنطاليا التركية بنسبة وصلت لـ17.6 في المئة.

كما شهدت قائمة المدن العشر وجود كل من مدن ــ فينيسيا، دوبروفنيك، دبي، لاس فيغاس، بانكوك.