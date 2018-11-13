الصين تنشر أشعة ليزر قتالية على جزر بحر الصين الجنوبي

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سبوتنيك - سينشر الجيش الصيني المنظومات الليزرية LW-30 على أراضي منطقة التبت الذاتية الحكم وعلى جزر بحر الصين الجنوبي في المستقبل القريب.

يذكر أنه تم عرض الليزر القتالي الصيني لأول مرة منذ فترة وجيزة — تم عرض LW-30 في معرض الصين للطيران 2018 في تشوهاي. يتم تركيب ليزر 30 كيلوواط على مركبة ثلاثية المحاور قادرة على السير في كل مكان، وهو مصمم لاعتراض أهداف جوية صغيرة وبطيئة الحركة — مثل طائرات الاستطلاع دون طيار.

ويوجد في المنظومة رادار للبحث عن الأهداف، وتستطيع المنظومة العمل جيدًا في كل من المناطق الجبلية وفي المناطق ذات الرطوبة العالية. وبالإضافة إلى طائرات الاستطلاع تستطيع المنظومة ضرب القذائف الصاروخية والقنابل.

وقال خبير التكنولوجيا العسكرية سون تشونغ بينغ لصحيفة "غلوبال تايمز" إنه تم الانتهاء من منظومة LW-30 من الناحية الفنية وسوف تدخل الخدمة قريبا. والمنظومة قادرة على اكتشاف وضرب أهداف صغيرة، تحلق على ارتفاعات تصل إلى كيلومتر بسرعة أقل من 200 كيلومتر في الساعة. ويمكن نشر هذه الأسلحة في هضبة التبت أو في أرخبيل بحر الصين الجنوبي".

وأشار المصممون إلى أن "طلقة" الليزر أرخص بكثير من الصواريخ المضادة للطائرات.

ويتنازع عدد من الدول على امتلاك الصين للتبت والأرخبيل الغنية بالهيدروكربونات في بحر الصين الجنوبي. تدافع جمهورية الصين الشعبية عن مصالحها عن طريق القيام بدوريات في الهضبة التبتية بأحدث المقاتلات وإقامة جزر اصطناعية فيها أنظمة دفاع جوي في البحر.