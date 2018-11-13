living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تنشر أشعة ليزر قتالية على جزر بحر الصين الجنوبي

13
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سبوتنيك - سينشر الجيش الصيني المنظومات الليزرية LW-30 على أراضي منطقة التبت الذاتية الحكم وعلى جزر بحر الصين الجنوبي في المستقبل القريب.
 
يذكر أنه تم عرض الليزر القتالي الصيني لأول مرة منذ فترة وجيزة — تم عرض LW-30 في معرض الصين للطيران 2018 في تشوهاي. يتم تركيب ليزر 30 كيلوواط على مركبة ثلاثية المحاور قادرة على السير في كل مكان، وهو مصمم لاعتراض أهداف جوية صغيرة وبطيئة الحركة —  مثل طائرات الاستطلاع دون طيار.
 
ويوجد في المنظومة رادار للبحث عن الأهداف، وتستطيع المنظومة العمل جيدًا في كل من المناطق الجبلية وفي المناطق ذات الرطوبة العالية. وبالإضافة إلى طائرات الاستطلاع تستطيع المنظومة ضرب القذائف الصاروخية والقنابل.
 
وقال خبير التكنولوجيا العسكرية سون تشونغ بينغ لصحيفة "غلوبال تايمز" إنه تم الانتهاء من منظومة LW-30  من الناحية الفنية وسوف تدخل الخدمة قريبا.  والمنظومة قادرة على اكتشاف وضرب أهداف صغيرة، تحلق على ارتفاعات تصل إلى كيلومتر بسرعة أقل من 200 كيلومتر في الساعة. ويمكن نشر هذه الأسلحة في هضبة التبت أو في أرخبيل بحر الصين الجنوبي".
 
وأشار المصممون إلى أن "طلقة" الليزر أرخص بكثير من الصواريخ المضادة للطائرات.
 
ويتنازع عدد من الدول على امتلاك الصين للتبت والأرخبيل الغنية بالهيدروكربونات في بحر الصين الجنوبي. تدافع جمهورية الصين الشعبية عن مصالحها عن طريق القيام بدوريات في الهضبة التبتية بأحدث المقاتلات وإقامة جزر اصطناعية فيها أنظمة دفاع جوي في البحر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout