تجمد جنود من سلوفينيا أثناء مناورات الناتو

A + A -

أوعز وزير الدفاع السلوفيني كارل إريافيتس بفتح تحقيق في شكاوى الجنود السلوفينيين من إصابتهم بالبرد الشديد أثناء مناورات حلف الناتو في النرويج.

وذكر المقدم في الجيش السلوفيني أوروش ترينكو الذي كان قائدا للقوة السلوفينية المشاركة في المناورات، أن جنوده اشتكوا من أن الأزياء العسكرية والأحذية المقدمة لهم لم تكن مناسبة لحمايتهم من البرد والرطوبة في النرويج.

وأشارت وزارة الدفاع السلوفينية إلى أن درجة الحرارة في المنطقة التي نشرت فيها القوة العسكرية للبلاد أثناء المناورات كانت تتراوح بين 23 درجة تحت الصفر و7 درجات مئوية.

وأكدت أنه رغم شكاوى العسكريين لم يحتج أي منهم إلى مساعدة طبية.

يذكر أن 232 عسكريا من سلوفينيا شاركوا في مناورات Trident Juncture ("الرمح الثلاثي") الكبرى لحلف الناتو، التي جرت في نهاية أكتوبر الماضي – بداية نوفمبر الجاري في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي.