هولندا توقف خدمة إصدار التأشيرات في باكستان

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أعلنت هولندا إيقافها مؤقتا خدمات إصدار التأشيرات وجوازات السفر في باكستان، فيما نفت وزارة الخارجية إغلاق سفارتها، بسبب توفير أمستردام ملاذا لمحامي امرأة مسيحية متهمة في قضية تجديف.

وفر سيف الملوك محامي المرأة المسيحية "بيبي"، إلى هولندا بعد قرار المحكمة بوقت قصير، بعد تهديده بالقتل.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان إن "السفارة في باكستان، والتي تقع في منطقة دبلوماسية شديدة التحصين، أوقفت مؤقتا خدمات إصدار التأشيرات لأسباب خارجة عن إرادتها".

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن السفارة اضطرت لغلق أبوابها نتيجة لتهديدات تلقتها، لكن وزارة الخارجية الهولندية قالت إن "التقارير بشأن إغلاق السفارة غير صحيحة".

وأغلق متشددون الشوارع في باكستان مطالبين بقتل قضاة، بعدما قررت المحكمة العليا نهاية أكتوبر الماضي، إلغاء الحكم بإعدام صدر قبل ثمانية أعوام بحق آسيا بيبي، وهي أم لخمسة أطفال بسبب إساءتها للإسلام.

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من جهته، قال مسؤول في الوزارة "أستطيع إضافة أننا نهتم للغاية بأمن سفارتنا وموظفينا.. ويجري بحث المسألة خلال المشاورات بين هولندا وباكستان".

وأدينت بيبي (53 عاما) بالتجديف عام 2010، بعد اتهامات بأنها تفوهت بعبارات فيها ازدراء للإسلام، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في باكستان، فيما تنفي بيبي التهمة الموجهة إليها.