تطور من العيار الثقيل في قضية خاشقجي!

A + A -

أصبح رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو أول زعيم غربي يعترف بأن وكالات الاستخبارات في بلاده قد استمعت إلى تسجيلات لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترودو متحدثا في باريس اليوم: "لقد تم إطلاع كندا بالكامل على ما يجب أن تشاركنا إياه تركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال السبت الماضي إنه نقل "الأشرطة" إلى بعض الدول، إلا أن رئيس الحكومة الكندية، هو أول زعيم منذ ذلك الوقت يؤكد رسميا أن أجهزة مخابرات بلاده قد استمعت للتسجيلات الصوتية.

ولم يفصح ترودو عن مضمون التسجيل المسموع، وأفاد بأنه شخصيا لم يسمعه.

وقال رئيس الوزراء الكندي، على هامش الاحتفالات بالذكرى المئويّة للحرب العالمية الأولى، إنه شكر أردوغان على "صرامته في التعامل مع قضية خاشقجي".