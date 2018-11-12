فضائية الأقصى تعود للبث بعد دقائق من تدمير مقرها

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أقدم الاحتلال الإسرائيلي على استهداف وتدمير فضائية "الأقصى" التابعة لحركة حماس في غزة، وذلك عقب الإعلان عن بث تسجيل لاستهداف المقاومة الحافلة الإسرائيلية في سديروت.

وأفاد مراسل الميادين في غزة بتوقف بث قناة الأقصى بعد قصفها وتدميرها بشكل كامل، حيث تم إخلاء القناة بعد ورود تحذيرات لإدارتها، لتستهدفها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعدة صواريخ متلاحقة، وأشار المراسل إلى استمرار قصف مقر الفضائية على الرغم من تجمع المواطنين في محيطه.مدير فضائية الأقصى إبراهيم ظاهر أكد في تصريحات صحفية أن بثّ القناة سيعود خلال دقائق، وقال "سنبقى شوكة في حلق الاحتلال"، وبالفعل أفاد مراسل الميادين بعودة البث بعد دقائق فقط من انقطاعه.

من جهتها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدمير فضائية الأقصى، معتبرة أنها جريمة جديدة بحق الإعلام الفلسطيني كافة.

وطالبت نقابة الصحفيين كافة الصحفيين التضامن مع زملائهم في فضائية الأقصى وتوفير كافة الإمكانيات لهم للقيام برسالتهم الإعلامية.