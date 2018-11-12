الفصائل الفلسطينية تعلن مسؤوليتها عن استهداف حافلة إسرائيلية بصاروخ كورنيت

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سبوتنيك - أعلنت غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية المسؤولية عن استهداف حافلة كانت تقل جنود إسرائيليين اليوم الاثنين، ما أسفر عن تدمير الحافلة وإصابة بعض ممن كانوا بداخلها.

وذكر بيان مقتضب صادر عن غرفة العمليات المركزية للفصائل الفلسطينية في غزة "استهدفت المقاومة حافلة صهيونية تقل عدداً من جنود الاحتلال في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخٍ موجهٍ من طراز كورنيت، ما أدى إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ واشتعال النيران فيها ومقتل وإصابة".

وأضاف البيان "تأتي هذه العملية البطولية رداً على الجريمة الصهيونية الغادرة التي وقعت شرق خانيونس مساء أمس واستشهد خلالها 7 من مجاهدينا الأبطال".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن 19 إسرائيليا أصيبوا جراء قصف المقاومة الفلسطينية لعدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع بقذائف صاروخية.