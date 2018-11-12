بوتين يستعرض ليموزينه في باريس

A + A -

بين العلامات الفارقة على أجندة زيارة الرئيس بوتين إلى فرنسا لحضور مئوية الحرب العالمية الأولى، برزت سيارته "آوروس" التي اصطفت عند سلم طائرته "إيل-96" في مطار "شارل ديغول" في باريس.

"آوروس"، تم تصميمها وتصنيعها بموجب مشروع "كورتيج" الذي أطلق بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، للمؤسسات الصناعية الروسية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وانتهت الاختبارات على أول مجموعة من السيارات الحكومية المذكورة أواخر العام الماضي، وحصلت على جميع التراخيص اللازمة مطلع هذا العام.

الملفت في ليموزين الكرملين الجديد "آوروس"، والذي استقله بوتين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا في مايو الماضي، أنها تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.

"آوروس" الرئاسية، مصفحة وتزن ستة أطنان، وأقوى وأطول من ليموزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ"وحش".