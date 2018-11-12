عادة غريبة للأمير هاري تثير جنون ميغان!

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أفصح الأميران، ويليام وهاري، عن حقائق خفية حول حياتهم الخاصة، بما في ذلك عادات اكتسبوها من والدهم، الأمير تشارلز.

وفي إطار الفيلم الوثائقي الجديد لـ بي بي سي، الذي يتناول حياة الأمير تشارلز، تمت مقابلة عدد من أفراد العائلة المالكة.

وكشف ويليام عن رغبته في أن يقضي الأمير تشارلز المزيد من الوقت مع أبنائه، في حين اعترف هاري بأنه ما زال يستخدم كلمة "مامي" عند التحدث عن والدته، الأميرة ديانا.

وكشف دوق ساسيكس البالغ من العمر 34 عاما، عن عادة غريبة يتبعها أثارت دهشة زوجته، ميغان ماركل.

وقال هاري إنه مهووس بإطفاء الأنوار، وهي عادة اكتسبها من والده، مستطردا: "أنا مهووس كأبي بهذا الشيء، وهو أمر جنوني لأن زوجتي تسأل: فعلا، لماذا تطفئ الأنوار؟ أنت تعرف أن المكان مظلم".

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ويجيب الأمير هاري بالقول: "نحن بحاجة إلى ضوء واحد، لا نحتاج إلى 6". وفجأة، يتحول الأمر إلى عادة، يمكن لأي شخص فعلها.

واتفق ويليام مع أخيه، مضيفا: "أنا أعلم أن لدي اضطراب الوسواس القهري الخطير فيما يتعلق بإطفاء الأنوار، وهو أمر فظيع".

ويبدو أن إطفاء الأنوار ليس العادة الوحيدة التي ورّثها الأمير تشارلز لابنيه، حيث كشف الأميران أنه شجعهم على التقاط القمامة أثناء المشي، وهي أمر يجب علينا جميعا فعله.