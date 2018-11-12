بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية.. اليونان توقف مخصصات 10 آلاف رجل دين

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قررت حكومة اليونان بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية، وقف رواتب أكثر من 10 آلاف رجل دين ممن كانوا يتلقون دعما ماليا مباشرا من الدولة.

وبالرغم من أن إيقاف الرواتب سيكون لمدة مؤقتة فقط، إلا أن الحدث يعد تطورا غير مسبوق في علاقة الكنيسة مع الحكومة في اليونان.

وفي السياق نفسه، يرى مراقبون أن تطبيق الاتفاقية لن يكون أمرا سهلا، إذ تلعب الكنيسة الأرثوذكسية دورا مهما في الحياة العامة في اليونان، وبالنسبة لكثير من اليونانيين، فإن هويتهم الوطنية تتداخل مع عقيدتهم الدينية إلى حد كبير.

وقد تم الاتفاق الأخير خلال اجتماع عقد في أثينا، جمع أعلى سلطتين في البلاد، رئيس الوزراء اليوناني، أليكس تسيبراس، ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، المطران جيروم.

وبموجب هذا الاتفاق، فإن الدولة ستنفق قرابة 200 مليون يورو سنويا، لتمويل الكنيسة ومؤسساتها، بغض النظر عن عدد الكهنة. وفي المقابل، تعهدت الكنيسة بعدم ممانعة التحركات الراهنة والهادفة إلى فصل أكبر للدين عن الدولة.

وعلاوة على ما سبق، نجح تسيبراس وجيروم في اجتماعهما الأخير بفض نزاع قديم حول ملكية العديد من العقارات بين الحكومة وكنيسة اليونان، إذ تعد المؤسسة الأخيرة أحد أكبر ملاك العقارات في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تحتاج لموافقة البرلمان وأعضاء الحكومة ورؤساء الكنيسة جميعا، حتى يتم تفعيلها وتطبيقها رسميا.