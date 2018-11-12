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مليونيرة شابة تعرض راتبا خيالياً لمن يواعدها!

12
NOVEMBER
2018
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خبر للرجال: إذا كنت الشخص المناسب، فإنك قد تحصل على 60 ألف جنيه استرليني سنويا مقابل مواعدة مليونيرة بريطانية شابة.
 
وقالت جين بارك، البالغة من العمر 23 عاما، الفائزة بجائزة "يورومليونز"، وقدرها مليون جنيه استرليني، إنها تأمل في أن تساعدها الأموال في شراء الحب.
 
ودشنت بارك موقعا على الإنترنت حيث يمكن للراغبين في مواعدتها التقدم بطلب، حيث ستختار الرجل الذي تعتقد أنه يناسبها، وستخصص له مبلغا بقيمة 60 ألف جنيه سنويا، مقابل أن يتناول معها الشراب والطعام.
 
وستقوم أيضا بتصوير عملية المقابلة مع المتقدمين لها وتوثيقها في فيلم وثائقي سيتم بثه العام المقبل، وفقا لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية عن مصادر مطلعة.
 
وقالت المصادر "إن جين فتاة رائعة ولديها الكثير لتعطيه، لكنها وجدت نفسها وحيدة مرة أخرى منذ فازت بالجائزة.. إنها تعاني من حظ سيئ".
 
وأضافت تلك المصادر أن جين لم تكن واثقة أبدا بأنها محبوبة لذاتها أو لرصيدها في البنك، لذلك قررت أن تلجأ إلى هذا الخيار.
 
وأوضح أن جين مستعدة لدفع المبلغ المناسبة للشخص الملائم والمحب.
 
وكانت جين قد واعدت سام كالاهان، الذي وصل إلى المرحلة النهائية في برنامج إكس فاكتور عام 2016، لكنهما انفصلا بعد أن اكتشفت خيانته لها.
 
يشار إلى أنها فازت بالجائزة المليونية عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، ومنذ ذلك الوقت اشترت سيارات وأنفقت مبالغ من الأموال على العطلات، كما أجرت جراحات تجميلية.
 
 
 
 
 
 
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