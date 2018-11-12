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حرائق كاليفورنيا.. 29 قتيلا و228 شخصا في عداد المفقودين

12
NOVEMBER
2018
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ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورنيا إلى 29 شخصا بينما أكد شريف شمال كاليفورنيا أن 228 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين كما أسفرت عن تدمير 7 آلاف منزل.
 
وفيما أتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس بينها مستشفى ومحطة بنزين وعدة مطاعم، صدرت أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص.
 
وحتى الآن، احترق 40 ألفا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على20 في المئة من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر إطفاء يشاركون في جهود مكافحة الحريق.
 
ويحاول عناصر الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بيوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا وفي منطقة لوس أنجليس.
 
ورغم أن حرائق الغابات أصبحت من الأمور المعتادة في كاليفورنيا، إلا أن الولاية الأكبر في الولايات المتحدة تعاني الآن من واحدة من أسوأ موجة حرائق في تاريخها الحديث تسببت في نزوح مئات السكان من منازلهم.
 
ويشهد محيط الحرائق حالة فزع ونزوح جماعي بين السكان، كما دفعت تلك الحرائق عدد من مشاهير هوليوود إلى مغادرة منازلهم بينهم كيم كارديشيان وليدي غاغا.
 
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوات الإطفاء بسحب مخصصاتهم المالية متهماً إياها بالتقاعس ولا يزال جحيم كاليفورنيا يتوالى.
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