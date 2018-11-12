ترامب يناقش معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع بوتين وقادة العالم

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سبوتنيك-



أعلنت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى مناقشات جيدة ومثمرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وغيرهم خلال أحتفالات باريس.



وقالت ساندرس للصحفيين: "اليوم تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية [معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى]، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".

وأضافت المتحدثة الأميركية: "لقد أجروا مناقشة جيدة ومثمرة طوال فترة الغداء الذي استمر لمدة ساعتين".