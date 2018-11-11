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بومبيو لبن سلمان: سنحاسب جميع المتورطين بقتل خاشقجي

11
NOVEMBER
2018
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأحد، إنّ بلاده ستحاسب جميع المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأوضح البيان أنّ بومبيو "شدد على أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في مقتل جمال خاشقجي وأنه على السعودية فعل الشئ نفسه".

كما أشار البيان أن الطرفين تناولا المسألة اليمنية خلال محادثتهما.

وأضاف: "كرر الوزير (بومبيو) دعوة الولايات المتحدة إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع تحت رعاية المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)".

وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

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