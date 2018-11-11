6 شهداء بينهم قيادي في كتائب القسام بقطاع غزة في عملية اغتيال إسرائيلية

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أفاد مراسل "روسيا اليوم " في قطاع غزة بإستشهاد عدد من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، من بينهم قيادي، في اشتباك مع قوة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت بعض المواقع الإلكترونية الناطقة باللغة العبرية، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال اشتباك مع كتائب القسام جنوبي القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي طلب من المستوطنين في "غلاف غزة" البقاء داخل منازلهم على خلفية حدث أمني يتعلق بقطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن اشتباكات اندلعت خلال "نشاط أمني" داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن التفاصيل ستظهر لاحقا.

ونفى أدرعي وجود مختطفين من صفوفه خلال العملية الأمنية.ووفقا لوكالة "معا"، فقد أكدت مصادر طبية فلسطينية وصول 4 قتلى و6 إصابات من منطقة خزاعة جنوبي القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، إن الحدث الأمني شرق خانيونس أسفر عن قتلى وجرحى من الفلسطينيين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والشرطة في القطاع أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة لفترة، وقام خلالها بإلقاء قنابل مضيئة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق شارع زكيم قرب القطاع أمام حركة السير بسبب حدث أمني، مضيفة أنها ستنشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري في هذه الأثناء مشاورات أمنية حول الوضع في غزة، فيما يعقد وزير دفاعه أفيغدور ليبرمان وقادة الجيش والأمن اجتماعا عاجلا في مقر وزارة الجيش بتل أبيب لمتابعة تطورات الوضع في قطاع غزة.