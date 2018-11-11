بالفيديو.. أغرب ضربة قاضية في التاريخ قبل ثانية واحدة على انتهاء النزال

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انتهى النزال الذي جمع المقاتل المكسيكي ياير رودريغيز بمنافسه الكوري الجنوبي تشان سونغ جونغ بشكل غاية في الإثارة، ضمن دورة Fight Night 139 للفنون القتالية المختلطة UFC.

ففي الثواني الأخيرة من النزال، بدأ الكوري الجنوبي بتوجيه اللكمات لرودريغيز الذي تجنبها بمهارة، قبل أن يرد بضربة غاية في الذكاء والقوة بمرفقه الأيمن، ليُسقط منافسه بالضربة القاضية في الثانية الأخيرة من النزال.

والنزال بين رودريغيز وسونغ جونغ كان الأبرز في دورة Fight Night 139 للفنون القتالية المختلطة UFC التي استضافتها مدينة دينفير في ولاية كولورادو الأمريكية فجر اليوم الأحد.

المصدر: لينتا رو