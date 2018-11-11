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كيم كارداشيان وليدي غاغا وشير يهجرون منازلهم...

11
NOVEMBER
2018
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تجتذب مدينتا ماليبو وكالاباساس في ولاية كاليفورنيا النجوم، من أمثال باربارا سترايسند وتوم هانكس وبريتني سبيرز للسكن، بحثا عن إطلالة على المحيط وابتعاد عن الضجيج، إلا أن حريق الغابات المستعر الذي اجتاح المنطقة دفع الكثير من المشاهير لترك منازلهم هناك.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجمة موسيقى البوب ليدي غاغا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم جراء الحريق، وفقا لرويترز.

وأخلت كارداشيان منزلها هي وزوجها كانيى ويست يوم الخميس، وكتبت على تويتر يوم الجمعة تقول "علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا… ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن وتوقفت".

وصدرت يوم الجمعة تعليمات إلزامية بإخلاء ماليبو، التي يقطنها 12 ألف شخص وتمتد على مساحة 43.5 كيلومتر على ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا وحتى جبال سانتا مونيكا، بالكامل مع اندلاع حريق وولزي أثناء الليل.

وقال حساب مدينة ماليبو على تويتر إن الحريق خرج عن السيطرة.

أما النجمة شير، التي قالت إنها تعيش في ماليبو منذ عام 1972، فكتبت على "تويتر" إن حريق الغابات اقترب من منزلها ولكنها لم تكن فيه.

وأضافت "منازل الأصدقاء احترقت. لا أحتمل فكرة ألا تكون هناك ماليبو".

وتضم منطقة ماليبو أيضا العشرات من مواقع تصوير الأفلام، ومن بينها وسترن تاون في "باراماونت رانش"، حيث تم تصوير مسلسل الخيال العلمي "العالم الغربي" (وست وورلد)، إذ قالت السلطات عبر تويتر إن الحريق دمر الموقع.

وطلبت النجمة أليسا ميلانو وهي من أبرز الناشطات في حركة "#مي تو" ضد التحرش الجنسي المساعدة لإخراج جيادها الخمسة من المنطقة، وقالت: "أخذت أبنائي وكلابي وجهاز الكمبيوتر وحذاء من ماركة دوك مارتنز".

 المصدر: سبوتنيك

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